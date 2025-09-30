In prima battuta la polemica sui fondi destinati alle associazioni sportive aveva riguardato non solo l’esiguo stanziamento dedicato, 45mila euro, ma anche le "esclusioni eccellenti" dalla lista dei progetti finanziati. A alche settimana da quel primo confronto tra amministrazione comunale e associazioni, lo stesso argomento approda questa sera in Consiglio comunale per intrecciarsi invece con una seconda polemica, vale a dire quella che ha riguardato i fondi investiti, 57mila euro, per finanziare il District Festival nel quartiere Mazzafame. A proporre di unire in una sola discussione i due argomenti è un’interrogazione presentata dal gruppo di Fdi e che, proprio sul rapporto tra i due investimenti decisi dal Comune basa la sua critica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Fondi per lo sport e il Festival. La polemica stasera in Consiglio