fondi per lo sport e il festival la polemica stasera in consiglio

In prima battuta la polemica sui fondi destinati alle associazioni sportive aveva riguardato non solo l’esiguo stanziamento dedicato, 45mila euro, ma anche le "esclusioni eccellenti" dalla lista dei progetti finanziati. A alche settimana da quel primo confronto tra amministrazione comunale e associazioni, lo stesso argomento approda questa sera in Consiglio comunale per intrecciarsi invece con una seconda polemica, vale a dire quella che ha riguardato i fondi investiti, 57mila euro, per finanziare il District Festival nel quartiere Mazzafame. A proporre di unire in una sola discussione i due argomenti è un’interrogazione presentata dal gruppo di Fdi e che, proprio sul rapporto tra i due investimenti decisi dal Comune basa la sua critica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
