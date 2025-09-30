Fondazioni Monti e Lottomatica insieme per un nuovo centro di neuropsichiatria infantile

Periodicodaily.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Una partnership strategica a favore dell'infanzia, in un "progetto di grande respiro umano e sociale che vede il paziente al centro in ogni fase del processo di cura e il continuo miglioramento della qualità assistenziale". Per realizzarlo la Fondazione Luigi Maria Monti (Idi) e la Fondazione Lottomatica hanno deciso di lavorare insieme per . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fondazioni - monti

fondazioni monti lottomatica insiemeFondazioni Monti e Lottomatica insieme per un nuovo centro di neuropsichiatria infantile - Una partnership strategica per un progetto che punta alla realizzazione di nuovi percorsi terapeutici e alla ristrutturazione di nuovi spazi all'interno di Villa Santa Margherita a Montefiascone, Vite ... Come scrive adnkronos.com

Fondazione Luigi Maria Monti e Fondazione Lottomatica: partnership strategica a favore dell’infanzia - A Montefiascone, presso il Centro di Riabilitazione Villa Santa Margherita, nasce un nuovo Centro di Neuropsichiatria Infantile. Segnala pressgiochi.it

Cerca Video su questo argomento: Fondazioni Monti Lottomatica Insieme