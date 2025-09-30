Fondazioni Monti e Lottomatica insieme per un nuovo centro di neuropsichiatria infantile

Ilgiornaleditalia.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una partnership strategica per un progetto che punta alla realizzazione di nuovi percorsi terapeutici e alla ristrutturazione di nuovi spazi all'interno di Villa Santa Margherita a Montefiascone, Viterbo Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - Una partnership strategica a favore dell'infanzia, in. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

fondazioni monti e lottomatica insieme per un nuovo centro di neuropsichiatria infantile

© Ilgiornaleditalia.it - Fondazioni Monti e Lottomatica insieme per un nuovo centro di neuropsichiatria infantile

In questa notizia si parla di: fondazioni - monti

Fondazioni Monti e Lottomatica insieme per un nuovo centro di neuropsichiatria infantile

fondazioni monti lottomatica insiemeFondazioni Monti e Lottomatica insieme per un nuovo centro di neuropsichiatria infantile - Una partnership strategica a favore dell'infanzia, in un "progetto di grande respiro umano e sociale che vede il paziente al centro in ... Riporta msn.com

fondazioni monti lottomatica insiemeA Montefiascone nasce un centro di neuropsichiatria infantile - Nasce un Nuovo Centro di Neuropsichiatria Infantile presso "Villa Santa Margherita" a Montefiascone. Segnala ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Fondazioni Monti Lottomatica Insieme