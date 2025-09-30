Fondazioni Bancarie | per 6 italiani su 10 città senza opportunità e spazi per i giovani

Tv2000.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo una ricerca delle Fondazioni Bancarie, sei italiani su 10 ritengono che le aree urbane non offrano spazi e opportunità sufficienti per i ragazzi. Servizio di Antonella Mazza Teruel TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it

