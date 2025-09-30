Fondazione Musme il nuovo presidente è Franco Nicastro
Con proprio decreto il presidente della Provincia di Padova, Sergio Giordani, ha nominato Franco Nicastro nuovo presidente della Fondazione del Musme - Museo di Storia della Medicina di Padova. La nomina arriva subito dopo le dimissioni rassegnate per ragioni personali del precedente presidente. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
In questa notizia si parla di: fondazione - musme
