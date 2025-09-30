Fondazione Mascarade Opera al via la stagione 2025

La Fondazione Mascarade Opera è lieta di annunciare la sua stagione concertistica autunno-inverno 2025, un entusiasmante viaggio tra tradizione e innovazione, musica sacra e operistica, con un programma ricco di spettacoli e incontri imperdibili. Si apre giovedì 2 ottobre 2025 con Night of stars. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

