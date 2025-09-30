Fondazione Estense via libera dal ministero alla fusione per incorporazione

Ferraratoday.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il ministero dell'Economia e delle finanze ha espresso parere positivo alla fusione per incorporazione della Fondazione Estense nella Fondazione di Modena, segnando il passaggio decisivo nel percorso di avvicinamento tra i due enti avviato a fine 2024.Iscriviti al canale WhatsApp di. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: fondazione - estense

La Fondazione Exodus compie 40 anni: accolta la Carovana nella città estense

fondazione estense via liberaFusione Fondazione di Modena-Estense: via libera del Mef - Economia: Il ministero approva: nasce la Fondazione della Comunità di Ferrara e Provincia ETS con un impegno erogativo triennale da 14 milioni di euro ... lapressa.it scrive

fondazione estense via liberaVia libera del Ministero, la Fondazione di Modena incorpora quella ferrarese - Il Ministero dell’Economia e delle Finanze approva l’operazione: nasce la Fondazione della Comunità di Ferrara e Provincia ETS con un impegno erogativo triennale da 14 milioni di euro ... Segnala modenatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Fondazione Estense Via Libera