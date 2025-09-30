Con l’apertura del nuovo anno scolastico, Fondazione Carisbo presenta il programma di tutte le attività e opportunità dedicate a bambini, ragazzi e studenti, famiglie, insegnanti e docenti. Dal 2018, con Ia pubblicazione del primo bando tematico, ad oggi, la Fondazione ha rinnovato strumenti e modalità di sostegno dell’educazione, dell’istruzione e della formazione, investendo complessivamente 4,3 milioni di euro nell’area metropolitana di Bologna. “Con questo insieme d’iniziative, la Fondazione rafforza l’impegno a sostenere una scuola capace di essere un percorso di accrescimento personale e collettivo, uno spazio di inclusione che accoglie diversità, le valorizza e le trasforma in ricchezza condivisa”, dichiara la Presidente Patrizia Pasini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Fondazione Carisbo. Istruzione e famiglie. Investiti più di 4 milioni: "Ricchezza condivisa"