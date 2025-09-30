Fondazione Carisbo Istruzione e famiglie Investiti più di 4 milioni | Ricchezza condivisa
Con l’apertura del nuovo anno scolastico, Fondazione Carisbo presenta il programma di tutte le attività e opportunità dedicate a bambini, ragazzi e studenti, famiglie, insegnanti e docenti. Dal 2018, con Ia pubblicazione del primo bando tematico, ad oggi, la Fondazione ha rinnovato strumenti e modalità di sostegno dell’educazione, dell’istruzione e della formazione, investendo complessivamente 4,3 milioni di euro nell’area metropolitana di Bologna. “Con questo insieme d’iniziative, la Fondazione rafforza l’impegno a sostenere una scuola capace di essere un percorso di accrescimento personale e collettivo, uno spazio di inclusione che accoglie diversità, le valorizza e le trasforma in ricchezza condivisa”, dichiara la Presidente Patrizia Pasini. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
In questa notizia si parla di: fondazione - carisbo
Fondazione Carisbo added a new photo. - Fondazione Carisbo - facebook.com Vai su Facebook
? Per le Giornate Europee del Patrimonio aperture straordinarie della mostra PER LA “STORIA DI BOLOGNA”. Donazioni e acquisizioni d’arte della #FondazioneCarisbo (2017-2025) Scopri di più https://fondazionecarisbo.it/evento/mostra-per-la-storia-di-b - X Vai su X
Fondazione Carisbo. Istruzione e famiglie. Investiti più di 4 milioni: "Ricchezza condivisa" - Con il ritorno dei ragazzi sui banchi, presentati i nuovi progetti didattici. Secondo ilrestodelcarlino.it
Fondazione Carisbo. Finanziati 356 progetti, grande svolta sul sociale. Avanzo a quasi 80 milioni - Casa Saraceni, infatti, nel 2024 ha superato le previsioni con erogazioni deliberate per oltre 15 milioni di euro. Si legge su ilrestodelcarlino.it