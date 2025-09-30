Fondazione Aiom ‘in Campania 35mila nuove diagnosi l’anno pazienti da vaccinare’

(Adnkronos) – Vaccinare tutti i pazienti oncologici campani. La Regione implementi le immunizzazioni anti Covid-19, antinfluenzale, antipneumococcica e anti Herpes zoster. E' l'appello degli specialisti che arriva oggi dal convegno 'La vaccinazione nel paziente oncologico' organizzato da Fondazione Aiom (Associazione italiana di oncologia medica), dall'Istituto dei tumori Pascale di Napoli e dalla Rete oncologica campana . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com