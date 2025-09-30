Fondazione Aiom ' in Campania 35mila nuove diagnosi l' anno pazienti da vaccinare'
Tappa a Napoli per il progetto nazionale contro esitazione all’immunizzazione in oncologia Roma, 30 set. (Adnkronos Salute) - Vaccinare tutti i pazienti oncologici campani. La Regione implementi le immunizzazioni anti Covid-19, antinfluenzale, antipneumococcica e anti Herpes zoster. E' l'appe. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
In questa notizia si parla di: fondazione - aiom
Tumori, Fondazione Aiom: "Oltre 1,2 mln di italiani ad alto rischio forme ereditarie"
Tumori, Fondazione Aiom: “Oltre 1,2 mln di italiani ad alto rischio forme ereditarie”
Fondazione Aiom, ‘in Campania 35mila nuove diagnosi l’anno, pazienti da vaccinare’
La delegazione AIOM al Convegno Nazionale per i 60 anni di Fondazione AIRC per la Ricerca sul Cancro. - facebook.com Vai su Facebook
Come AIOM denunciamo la difficoltà delle cure oncologiche nei contesti di #guerra. Per le #giornatedelletica ci sentiamo in dovere di far sentire la nostra voce per gli operatori sanitari, i civili e i bambini che da troppo tempo vengono uccisi a #Gaza nell’indiffer - X Vai su X
Fondazione Aiom, ‘in Campania 35mila nuove diagnosi l’anno, pazienti da vaccinare’ - La Regione implementi le immunizzazioni anti Covid- Riporta msn.com
Tumori in Campania: 35mila nuove diagnosi l’anno. Gli oncologi: “I pazienti devono essere vaccinati” - Francesco Perrone: “Immunizzazioni funzionali alle terapie” ... Scrive napolitoday.it