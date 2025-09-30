Fondatore Porretta Soul Festival ha ricevuto Legacy Award a Memphis

Roma, 30 set. (askanews) – Il fondatore del Porretta Soul Festival, Graziano Uliani, ha ricevuto il Legacy Award 2025 durante la cerimonia di ammissione alla Memphis Music Hall of Fame, tenutasi presso il Cannon Center for Performing Arts nel centro di Memphis. Ad assegnarglielo il Comitato di Nomina della Memphis Music Hall of Fame, che seleziona ogni anno artisti e visionari da introdurre nella Hall of Fame. Il Comitato Memphis Music Hall of Fame è composto da professionisti ed esperti del settore musicale che riconoscono e onorano i risultati eccezionali ottenuti in ambito musicale. Questo il testo uscito sul Commercial Appeal, quotidiano di Memphis: “Il promoter di musica soul italiana Graziano Uliani ha ricevuto il Legacy Award dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it