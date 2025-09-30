Fondatore Porretta Soul Festival ha ricevuto Legacy Award a Memphis
Roma, 30 set. (askanews) – Il fondatore del Porretta Soul Festival, Graziano Uliani, ha ricevuto il Legacy Award 2025 durante la cerimonia di ammissione alla Memphis Music Hall of Fame, tenutasi presso il Cannon Center for Performing Arts nel centro di Memphis. Ad assegnarglielo il Comitato di Nomina della Memphis Music Hall of Fame, che seleziona ogni anno artisti e visionari da introdurre nella Hall of Fame. Il Comitato Memphis Music Hall of Fame è composto da professionisti ed esperti del settore musicale che riconoscono e onorano i risultati eccezionali ottenuti in ambito musicale. Questo il testo uscito sul Commercial Appeal, quotidiano di Memphis: “Il promoter di musica soul italiana Graziano Uliani ha ricevuto il Legacy Award dell’organizzazione. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
In questa notizia si parla di: fondatore - porretta
Porretta Terme e Memphis sono sempre più vicine! ? Lo scorso fine settimana eravamo negli Stati Uniti per presentare due film legati all'Emilia-Romagna e sostenuti dal Fondo Audiovisivo Regionale: Diabolik dei Manetti Bros e Mio fratello rincorre i dinos - facebook.com Vai su Facebook
Torna il Porretta Soul Festival, ecco ospiti e date - Dal 25 al 28 luglio Porretta Terme, nell’Appennino bolognese, torna ad essere capitale europea del rhythm & blues grazie alla 36esima edizione del Porretta Soul Festival, da anni ormai degna ... Scrive bologna.repubblica.it
Torna il Porretta Soul Festival, tra gli ospiti Billy Vera - Dal 25 al 28 luglio Porretta Terme, località dell'appennino bolognese, torna ad essere capitale europea del rhythm & blues grazie alla 36esima edizione del Porretta Soul Festival, da anni ormai degna ... Riporta ansa.it