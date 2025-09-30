Folla nel parco a tema in Corea per l' attrazione Kpop Demon Hunters

Quotidiano.net | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Milano, 30 set. (askanews) - Il parco divertimenti sudcoreano Everland ha inaugurato una nuova attrazione ispirata al grande successo fantasy K-pop "Kpop Demon Hunters", il film più visto su Netflix di questi giorni, attirando decine di fan. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

folla nel parco a tema in corea per l attrazione kpop demon hunters

© Quotidiano.net - Folla nel parco a tema in Corea per l'attrazione "Kpop Demon Hunters"

In questa notizia si parla di: folla - parco

Folla al Parco della Pace di Pontasserchio per l’ultimo saluto a Marah Abu Zhuri

folla parco tema coreaFolla nel parco a tema in Corea per l'attrazione "Kpop Demon Hunters" - Il parco divertimenti sudcoreano Everland ha inaugurato una nuova attrazione ispirata al grande successo fantasy K- Da libero.it

Cerca Video su questo argomento: Folla Parco Tema Corea