folgorato dai cavi mentre lavora a 6 metri ferito operaio

Cartoceto, 30 settembre 2025 – Momenti di grande tensione e paura oggi pomeriggio a Lucrezia di Cartoceto, dove un operaio di 54 anni, è rimasto folgorato mentre lavorava a sei metri d’altezza sul cestello di una piattaforma elevabile. L’incidente, avvenuto poco prima delle 16 in via della Liberazione, ha mobilitato vigili del fuoco, 118 sia via terra sia con l’eliambulanza, carabinieri e tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Ast, riportando al centro l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri e sul rispetto delle norme anche nei lavori in prossimità di linee elettriche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

