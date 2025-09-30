Folgorato dai cavi mentre lavora a 6 metri ferito operaio
Cartoceto, 30 settembre 2025 – Momenti di grande tensione e paura oggi pomeriggio a Lucrezia di Cartoceto, dove un operaio di 54 anni, è rimasto folgorato mentre lavorava a sei metri d’altezza sul cestello di una piattaforma elevabile. L’incidente, avvenuto poco prima delle 16 in via della Liberazione, ha mobilitato vigili del fuoco, 118 sia via terra sia con l’eliambulanza, carabinieri e tecnici della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Ast, riportando al centro l’attenzione sulla sicurezza nei cantieri e sul rispetto delle norme anche nei lavori in prossimità di linee elettriche. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Novi Ligure, 14enne sale sul tetto del treno in stazione e resta folgorato dai cavi ad alta tensione. È grave - X Vai su X
ULTIM’ORA / Veroli, 23enne folgorato durante lavori in casa: elitrasportato in gravi condizioni L'ARTICOLO NEL PRIMO COMMENTO - facebook.com Vai su Facebook
Folgorato dai cavi mentre lavora a 6 metri, ferito operaio - L’uomo, 54 anni, dipendente di una ditta ravennate, è stato soccorso in eliambulanza, portato a Torrette. Come scrive ilrestodelcarlino.it
Folgorato mentre lavora su piattaforma, soccorso da eliambulanza - Un operaio è rimasto ferito dopo essere rimasto folgorato mentre lavorava su una piattaforma in via della Liberazione, a Saltara, in località Lucrezia, (Pesaro Urbino). Segnala ansa.it