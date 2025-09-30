Foggia rilancia la logistica in zona Asi | cominciati i lavori da 40 milioni per la ' Piattaforma di Incoronata'

Questo pomeriggio, presso il Terminal Lotras – Zona Asi di Foggia, si è celebrata la presentazione dei lavori di ammodernamento e potenziamento della Piattaforma Logistica di Incoronata, nell’area industriale foggiana. L’evento ha radunato autorità regionali, locali, rappresentanti del consorzio. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it