FOCUS – Rugby | Federico Ruzza svela i segreti dei suoi 50 caps!

30 set 2025

Dalla passione nata da bambino fino a diventare una delle colonne portanti della Nazionale italiana di rugby: Federico Ruzza racconta il suo viaggio fatto di sacrifici, emozioni e grandi traguardi. In questa intervista esclusiva ripercorriamo: * gli inizi e le difficoltà superate * il passaggio dall’Accademia FIR al professionismo * l’esperienza con Benetton e le sfide internazionali * il significato dei 50 caps con l’Italia e il Sei Nazioni 2025 * come tecnica, fisico e mentalità si uniscono nel ruolo di seconda linea Un racconto che intreccia aspetti tecnici ed emozionali, per scoprire cosa serve davvero a diventare protagonista nel rugby moderno. 🔗 Leggi su Oasport.it

