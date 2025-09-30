FOCUS – Rugby | Federico Ruzza svela i segreti dei suoi 50 caps!
Dalla passione nata da bambino fino a diventare una delle colonne portanti della Nazionale italiana di rugby: Federico Ruzza racconta il suo viaggio fatto di sacrifici, emozioni e grandi traguardi. In questa intervista esclusiva ripercorriamo: * gli inizi e le difficoltà superate * il passaggio dall’Accademia FIR al professionismo * l’esperienza con Benetton e le sfide internazionali * il significato dei 50 caps con l’Italia e il Sei Nazioni 2025 * come tecnica, fisico e mentalità si uniscono nel ruolo di seconda linea Un racconto che intreccia aspetti tecnici ed emozionali, per scoprire cosa serve davvero a diventare protagonista nel rugby moderno. 🔗 Leggi su Oasport.it
In questa notizia si parla di: focus - rugby
Rugby - Corso di aggiornamento per arbitri siciliani a Catania: un focus sulla crescita e la qualità https://dedalomultimedia.org/notizie/sport/29054-rugby-corso-di-aggiornamento-per-arbitri-siciliani-a-catania-un-focus-sulla-crescita-e-la-qualit%C3%A0.html… - X Vai su X
Sabato la club house dell'Unione Rugbistica Anconitana ospiterà il corso di aggiornamento annuale per gli arbitri di rugby della regione Marche che, nel pomeriggio, si aprirà alle società per un focus sul tema della commozione cerebrale (Concussion) con i - facebook.com Vai su Facebook
Federico Martin Aramburu, assassinato a Parigi l'ex nazionale argentino di rugby - L'ex nazionale argentino di rugby Federico Martin Aramburu, 42 anni, terzo con i Pumas ai Mondiali del 2007, è stato assassinato a Parigi nel corso di un alterco in un bar. Si legge su ilmessaggero.it
Rugby: assassinato Federico Martin Aramburu, ex nazionale argentino - Nella giornata di ieri è stata registrata la morte di Federico Martin Aramburu, ex giocatore della Nazionale argentina e medaglia di bronzo con l’albiceleste ... Scrive oasport.it