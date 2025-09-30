Flottila la portavoce Delia | Governo non ci difende Se Israele ci attacca scendete in piazza – Il video

(Agenzia Vista) Creta, 30 settembre 2025 "Le imbarcazioni sono in acque internazionali, a poco meno di 200 miglia da Gaza, ma il ministero della difesa ha già comunicato che stasera la Fregata della Marina lascerà la flotta e tornerà indietro. Il governo italiano cede alla prepotenza e all'illegalità di Israele. Se nelle prossime ore la Global Sumud Flotilla verrà attaccata, dobbiamo scendere tutti e tutte in piazza. Blocchiamo l'Italia. Se i governi continuano a essere complici, noi non vogliamo esserlo. Noi ci opponiamo e lo faremo sempre fino a quando non verrà fermato il genocidio". Così Maria Elena Delia a bordo della Flotilla. 🔗 Leggi su Open.online