Flottila la portavoce Delia | Governo non ci difende Se Israele ci attacca scendete in piazza – Il video
(Agenzia Vista) Creta, 30 settembre 2025 "Le imbarcazioni sono in acque internazionali, a poco meno di 200 miglia da Gaza, ma il ministero della difesa ha già comunicato che stasera la Fregata della Marina lascerà la flotta e tornerà indietro. Il governo italiano cede alla prepotenza e all'illegalità di Israele. Se nelle prossime ore la Global Sumud Flotilla verrà attaccata, dobbiamo scendere tutti e tutte in piazza. Blocchiamo l'Italia. Se i governi continuano a essere complici, noi non vogliamo esserlo. Noi ci opponiamo e lo faremo sempre fino a quando non verrà fermato il genocidio". Così Maria Elena Delia a bordo della Flotilla. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: flottila - portavoce
MEDIO ORIENTE | Flotilla, la portavoce Delia: "Questa notte la fregata italiana ci lascerà". "La nave Alpino lancerà un alert a 120 miglia da Gaza, invitandoci a fermarci". #ANSA - X Vai su X
Maria Elena Delia, portavoce italiana della Global Sumud Flotilla, ha replicato agli appelli del governo italiano, nella persona del ministro Guido Crosetto, e del Capo dello Stato Sergio Mattarella. - facebook.com Vai su Facebook
Flottila, la portavoce Delia: Governo non ci difende. Se Israele ci attacca, scendete in piazza - (Agenzia Vista) Creta, 30 settembre 2025 "Le imbarcazioni sono in acque internazionali, a poco meno di 200 miglia da Gaza, ma il ministero della difesa ha già comunicato che stasera la Fregata della M ... Riporta msn.com
Flottila, la portavoce Delia: Governo non ci difende. Se Israele ci attacca, scendete in piazza – Il video - (Agenzia Vista) Creta, 30 settembre 2025 "Le imbarcazioni sono in acque internazionali, a poco meno di 200 miglia da Gaza, ma il ministero della difesa ha già comunicato che stasera la Fregata della M ... Secondo msn.com