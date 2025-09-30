Flotillatra un giorno e mezzo è a Gaza
14.25 "Ci troviamo a circa 200 miglia dalle coste di Gaza. Stasera la nave Alpino della Marina si fermerà e tornerà indietro". A dirlo Tony La Piccirella,uno degli italiani sulla Flotilla. "Entreremo nella zona di intercettazione e andremo avanti". E spiega: "Non c'è limite stabilito per il blocco navale, ma è grande quanto gli altri Stati consentono a Israele di farlo". E ancora:"Non ci fermeremo. La proposta di pace è una messinscena, una proposta di resa, una svendita di terre palestinesi agli Usa e a Israele", ha detto. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
In questa notizia si parla di: flotillatra - giorno
500 persone in assemblea cittadina! QUANDO BLOCCANO LA FLOTILLA BLOCCHIAMO IL PONTE DELLA LIBERTÀ Un'assemblea cittadina enorme, convocata solo il giorno prima, ha dimostrato per l'ennesima volta che Mestre, Venezia e Marghera sono al - facebook.com Vai su Facebook