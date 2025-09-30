Flotilla vicina alla zona rossa Israele pronto all’arrembaggio
Le barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione, che gli attivisti prevedono di raggiungere tra stanotte e questa mattina. E la Marina israeliana si sta preparando per prendere il controllo in alto mare delle imbarcazioni della Flotilla. Quando si troveranno a centocinquanta miglia nautiche di distanza dalle coste della Striscia le imbarcazioni verranno avvertite da un alert della nave della Marina militare italiana che negli ultimi giorni le sta seguendo a distanza. Uno c’è già stato nel pomeriggio di ieri. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
In questa notizia si parla di: flotilla - vicina
