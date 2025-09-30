Flotilla vicina a Gaza Israele pronto al blitz Appello del Papa | Nessuna violenza Meloni agli attivisti | fermatevi Ma le barche tirano dritto

Roma – Global Sumud Flotilla all’ora X. Situazione “molto difficile”, denuncia Papa Leone XIV: “Speriamo non ci sia violenza e vengano rispettate tutte le persone”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca la Gsf: “Ritengo che la Flotilla dovrebbe fermarsi e accettare una delle diverse proposte avanzate per la consegna, in sicurezza, degli aiuti. Ogni altra scelta rischia di trasformarsi in un pretesto per alimentare il conflitto e colpire così quella popolazione di Gaza alla quale si dice di voler portare sollievo”. Alle critiche della Gsf, la premier reagisce così: “Insistere significa rendersi - consapevolmente o meno - strumenti di chi vuole far saltare ogni possibilità di un cessate il fuoco”, quindi “risparmiateci le lezioni di morale sulla pace se il vostro obiettivo è l’escalation”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

