Flotilla vicina a Gaza Israele pronto al blitz Appello del Papa | Nessuna violenza Meloni agli attivisti | fermatevi Ma le barche tirano dritto
Roma – Global Sumud Flotilla all’ora X. Situazione “molto difficile”, denuncia Papa Leone XIV: “Speriamo non ci sia violenza e vengano rispettate tutte le persone”. La presidente del Consiglio Giorgia Meloni attacca la Gsf: “Ritengo che la Flotilla dovrebbe fermarsi e accettare una delle diverse proposte avanzate per la consegna, in sicurezza, degli aiuti. Ogni altra scelta rischia di trasformarsi in un pretesto per alimentare il conflitto e colpire così quella popolazione di Gaza alla quale si dice di voler portare sollievo”. Alle critiche della Gsf, la premier reagisce così: “Insistere significa rendersi - consapevolmente o meno - strumenti di chi vuole far saltare ogni possibilità di un cessate il fuoco”, quindi “risparmiateci le lezioni di morale sulla pace se il vostro obiettivo è l’escalation”. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
In questa notizia si parla di: flotilla - vicina
Flotilla perde pezzi ma Gaza (e il pericolo) è più vicina. Arriva l’incredibile appello del vescovo: “Andate avanti”
Flotilla, l’incubo delle prossime 48 ore: rischio attacco e mediazione all’ultimo minuto. Tragedia vicina
Incubo Flotilla, succede di tutto all’improvviso: tragedia vicina
#Flotilla più vicina a #Gaza E in #Italia si alza il livello di #allerta su porti, stazioni e cortei lampo - X Vai su X
Arci nazionale. . La #GlobalSumudFlotilla è ormai vicina alla linea rossa: quella delle 150 miglia dalla costa di Gaza. Oltre questo limite, dal 2007, l’esercito di occupazione israeliano esercita un blocco navale illegittimo che soffoca la popolazione palestinese. - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla vicina a Gaza, Israele pronto al blitz. Appello del Papa: “Nessuna violenza”. Meloni agli attivisti: fermatevi. Ma le barche tirano dritto - Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono a meno di 180 miglia dalla costa, la Marina israeliana pronta all’abbordaggio. Da quotidiano.net
Flotilla vicina alla zona rossa, Israele pronto all’arrembaggio - Gli equipaggi della Flotilla accusano il governo di sabotarli innescando la reazione rabbiosa della premier Meloni ... lanotiziagiornale.it scrive