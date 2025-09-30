Flotilla verso Gaza stasera nella zona ad alto rischio La paura degli attivisti | Ci stanno sabotando entro domani saremo intercettati
Le coste della Striscia di Gaza distano ormai solo 200 miglia per la Global Sumud Flotilla, e la zona di intercettazione si avvicina: «Stasera la nave Alpino della Marina si fermerà e tornerà indietro, noi entreremo e andremo avanti. Non ci fermeremo », ha anticipato Tony La Piccirella, uno degli italiani a bordo della Flotilla. «Non c’è un limite stabilito per il blocco navale, ma è grande quanto gli altri stati consentono a Israele di farlo ». Per un altro attivista, Yassine Lafram, «tra stanotte e domani saremo intercettati dall’esercito israeliano» Le navi turche al fianco della Flotilla. Ad accompagnare la Flotilla verso le acque della Striscia di Gaza, distanti ormai solo 250 miglia, non ci sono solo le fregate italiane. 🔗 Leggi su Open.online
Flotilla verso Gaza, stasera nella zona a rischio: la nave Alpino rientrerà. Idf: “Documenti rivelano legami con Hamas”. Portavoce: “Propaganda” - Israele pubblica un dossier secondo cui l’organizzazione terrorista sarebbe coinvolta nel finanziamento della missione. Lo riporta msn.com
Stasera la Flotilla nella zona a rischio. L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative' - Stasera (martedì sera, ndr) la nave Alpino della Marina si fermerà e tornerà indietro " dice Tony La Piccirella, uno degli italiani a bordo ... Si legge su ansa.it