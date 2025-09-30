Flotilla verso Gaza Scotto e Corrado | Stop a tutte le barche se lo ordina Marina di Israele

(Adnkronos) – La Flotilla vuole arrivare a Gaza ma tutte le barche si fermeranno se arriverà l'alt dalla marina di Israele. Lo ribadiscono l''eurodeputata del Pd Annalisa Corrado e il suo collega Arturo Scotto, deputato, che fanno parte della missione. "Siamo a 200 miglia da Gaza, un risultato importante – affermano in una nota congiunta . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

In questa notizia si parla di: flotilla - verso

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali

Silvia sulla Flotilla verso Gaza, la mamma di Ancona: “Spaventati, ma non ci fermiamo”

Flotilla verso Gaza, Delia: "Proposta di Trump per me non è una pace" - X Vai su X

Will Media. . La Global Sumud Flotilla prosegue verso G4za - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla verso Gaza, Scotto e Corrado: "Stop a tutte le barche se lo ordina Marina di Israele" - Scotto e Corrado: 'Qualora l'alt dovesse arrivare dalla Marina militare israeliana, o da qualsiasi altro mezzo militare, saremo costretti a fermarci' ... Lo riporta adnkronos.com

"Sulla Flotilla i parlamentari Pd non hanno veramente a cuore Gaza": la clamorosa denuncia del M5S - La clamorosa denuncia è arrivata ieri in diretta tv ad opera di Alessandra Majorino, senatrice del Movimento Cinque Stelle. Riporta tag24.it