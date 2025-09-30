Flotilla verso Gaza nonostante gli avvertimenti Tajani | Nessun rischio per i nostri marinai

Il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani mette in guardia la “Global Sumud Flotilla” in rotta verso Gaza: tentare di forzare il blocco navale israeliano “comporta delle conseguenze”. Nel contempo, i parlamentari a bordo delle imbarcazioni annunciano: “Non ci fermeremo”. Il governo italiano cerca di dipanare una crisi diplomatica e di sicurezza in divenire, confermando che la Marina militare italiana, presente nell’area per scopi umanitari, non interverrà in caso di azione israeliana, per non mettere a rischio la vita dei propri marinai e non creare uno “scontro militare” con un paese alleato. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it © Ilfogliettone.it - Flotilla verso Gaza nonostante gli avvertimenti. Tajani: “Nessun rischio per i nostri marinai”

