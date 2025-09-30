Flotilla verso Gaza la minaccia della Cgil | Se attaccata sarà sciopero generale tempestivo

In caso di attacco alla Global Sumud Flotilla la Cgil è pronta a proclamare uno sciopero generale. Il principale sindacato italiano è disposto ad assumere una decisione drastica nel caso di blocchi o sequestri delle imbarcazioni della missione umanitaria diretta a Gaza.La decisione dell'assemblea. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: flotilla - verso

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali

Silvia sulla Flotilla verso Gaza, la mamma di Ancona: “Spaventati, ma non ci fermiamo”

Flotilla verso Gaza, Delia: "Proposta di Trump per me non è una pace" - X Vai su X

Will Media. . La Global Sumud Flotilla prosegue verso G4za - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla verso Gaza, Scotto e Corrado: "Stop a tutte le barche se lo ordina Marina di Israele" - Scotto e Corrado: 'Qualora l'alt dovesse arrivare dalla Marina militare israeliana, o da qualsiasi altro mezzo militare, saremo costretti a fermarci' ... Da adnkronos.com

Flotilla non si ferma e naviga verso Gaza, la deputata Scuderi a bordo: "La nostra paura è molto alta" - La Global Sumud Flotilla non si ferma e prosegue la navigazione verso Gaza: il racconto dell'eurodeputata Benedetta Scuderi ... Riporta virgilio.it