Flotilla verso Gaza la Marina lancia l’ultimo avviso | Chi vuole può salire sulla Alpino

Tgcom24.mediaset.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La fregata italiana resterà al limite delle 150 miglia nautiche da Gaza. L'Italia offre un’opzione di rientro sicuro per chi decide di lasciare la Flotilla. Crosetto: "Evitate rischi inutili". 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

flotilla verso gaza la marina lancia l8217ultimo avviso chi vuole pu242 salire sulla alpino

© Tgcom24.mediaset.it - Flotilla verso Gaza, la Marina lancia l’ultimo avviso: "Chi vuole può salire sulla Alpino"

In questa notizia si parla di: flotilla - verso

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali

Silvia sulla Flotilla verso Gaza, la mamma di Ancona: “Spaventati, ma non ci fermiamo”

flotilla verso gaza marinaLa Flotilla verso Gaza. Il Pd: "Ci fermeremo all'alt di Israele". M5s: "Forziamo blocco navale" - Le parole di Scotto e Corrado e quelle di Scuderi, parlamentari in viaggio con gli attivisti verso la Striscia. Scrive ilfoglio.it

flotilla verso gaza marinaFlotilla, altolà della Marina: «Scorta fino a domani, poi navigazione rischiosa» - Da una parte le preoccupazioni del governo italiano, dall'altra la volontà degli attivisti di proseguire. Riporta ilgazzettino.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Verso Gaza Marina