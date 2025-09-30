La Flotilla diretta a Gaza ha ormai superato il raggio di sorveglianza dell’esercito israeliano e punta a varcare la cosiddetta «linea arancione», la zona di mare considerata di rischio massimo. Sono più di cinquanta le imbarcazioni che, presentandosi come missione umanitaria, hanno salpato con l’obiettivo di raggiungere la popolazione palestinese. Ma per Gerusalemme e non solo, la realtà è ben diversa: dietro la facciata civile si nasconde l’ennesima provocazione politica, un’operazione concepita per incrinare la legittimità del blocco navale e regalare visibilità a Hamas. Le prove raccolte dall’ intelligence israeliana parlano chiaro: la Flotilla non è una semplice missione solidale, ma un’iniziativa sostenuta e agevolata da Hamas. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Flotilla verso Gaza: Israele difende la sicurezza, Giorgia Meloni smonta le ambiguità