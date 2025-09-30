Flotilla verso Gaza | Israele difende la sicurezza Giorgia Meloni smonta le ambiguità
La Flotilla diretta a Gaza ha ormai superato il raggio di sorveglianza dell’esercito israeliano e punta a varcare la cosiddetta «linea arancione», la zona di mare considerata di rischio massimo. Sono più di cinquanta le imbarcazioni che, presentandosi come missione umanitaria, hanno salpato con l’obiettivo di raggiungere la popolazione palestinese. Ma per Gerusalemme e non solo, la realtà è ben diversa: dietro la facciata civile si nasconde l’ennesima provocazione politica, un’operazione concepita per incrinare la legittimità del blocco navale e regalare visibilità a Hamas. Le prove raccolte dall’ intelligence israeliana parlano chiaro: la Flotilla non è una semplice missione solidale, ma un’iniziativa sostenuta e agevolata da Hamas. 🔗 Leggi su Panorama.it
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali
Silvia sulla Flotilla verso Gaza, la mamma di Ancona: “Spaventati, ma non ci fermiamo”
LIVE La Global Sumud Flotilla in navigazione verso Gaza: diretta video - X Vai su X
Flotilla, il veneto Andrea Canazza in mare verso Gaza: «Io a bordo durante gli attacchi. Morire? Pronto a ogni scenario» - facebook.com Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla verso la Striscia: Israele pronta a fermarla. Meloni ritira la Marina - La Global Sumud Flotilla, composta da circa cinquanta imbarcazioni cariche di aiuti umanitari, dovrebbe raggiungere le acque di Gaza entro le prossime 24 ore. Come scrive tg.la7.it
Flotilla vicina a Gaza, Israele pronto al blitz. Appello del Papa: “Nessuna violenza”. Meloni agli attivisti: fermatevi. Ma le barche tirano dritto - Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla sono a meno di 180 miglia dalla costa, la Marina israeliana pronta all’abbordaggio. Riporta quotidiano.net