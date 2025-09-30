Flotilla verso Gaza il piano di Israele per fermare le imbarcazioni | dal blocco navale a intervento Idf con droni volanti e subacquei

Israele è pronto a fermare la Global Sumud Flotilla. Il piano operativo prevede l’impiego della Marina militare e dell’unità d’élite Shayetet 13, incaricata di bloccare la missione diretta verso Gaza con droni subacquei e aerei. L’obiettivo dichiarato è impedire alle imbarcazioni di proseguire, senz. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Flotilla verso Gaza, il piano di Israele per fermare le imbarcazioni: dal blocco navale a intervento Idf con droni volanti e subacquei

Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”

Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali

Silvia sulla Flotilla verso Gaza, la mamma di Ancona: “Spaventati, ma non ci fermiamo”

La Flotilla verso Gaza. Il Pd: “Ci fermeremo all’alt di Israele”. M5s: “Forziamo blocco navale” - X Vai su X

Will Media. . La Global Sumud Flotilla prosegue verso G4za - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla in rotta verso Gaza: Israele accusa Hamas di finanziarla, la Turchia pronta a intervenire - La Global Sumud Flotilla prosegue verso Gaza: Israele accusa Hamas di finanziarla, mentre la Turchia è pronta ad aiutare. Si legge su newsmondo.it

Flotilla, il veneto Andrea Canazza in mare verso per Gaza: «Io a bordo durante gli attacchi. Morire? Pronto a ogni scenario» - Nelle nostre mani abbiamo l’occasione di evitare ciò, perché, va ricordato, la nostra è ... Da ilgazzettino.it