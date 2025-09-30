Flotilla verso Gaza Idf | Documenti rivelano legami con Hamas

Roma, 30 settembre 2025 – Mentre le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla avanzano verso le acque palestinesi (stamani a 250 miglia nautiche da Gaza), tra sospetti sabotaggi e attacchi da parte di droni, l’Idf sostiene di aver trovato documenti ufficiali secondo cui Hamas è coinvolto “direttamente nel finanziamento della flottiglia Sumud”. Nei documenti, resi noti oggi, compare una lista di operatori della Conferenza per i Palestinesi all'Estero, tra cui alti funzionari di Hamas: ci sono Zaher Birawi, capo del settore Hamas del Pcpa nel Regno Unito, noto come leader delle flottiglie negli ultimi 15 anni e Saif Abu Kashk. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

