Flotilla verso Gaza dalla nave Alpino l’ultima occasione per chi vuole mollare | Poi ci fermiamo Stanotte nella zona ad alto rischio
Alle 16.30 circa in Italia, «raggiunta una distanza di circa 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza », la nave Alpino della Marina Militare italiana, ha diramato un avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Lo rende noto lo Stato Maggiore della Difesa, facendo presente che, in assenza di variazioni di rotta e velocità, «alle ore 02.00 circa in Italia di domani 1° ottobre, la Flotilla raggiungerà verosimilmente il limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza»: a quel punto la Nave Alpino, come comunicato più volte nei giorni scorsi, ricorda ancora una volta che « non oltrepasserà tale limite », per non pregiudicare in alcun modo le garanzie di sicurezza delle persone imbarcate. 🔗 Leggi su Open.online
In questa notizia si parla di: flotilla - verso
Silvia nella Flotilla verso Gaza, lettera di un ragazzino palestinese: “Il tuo coraggio ci dà forza e vita”
Global Sumud Flotilla, il 25enne bergamasco in navigazione verso Gaza e l’appello della sindaca Carnevali
Silvia sulla Flotilla verso Gaza, la mamma di Ancona: “Spaventati, ma non ci fermiamo”
La Flotilla verso Gaza. Il Pd: “Ci fermeremo all’alt di Israele”. M5s: “Forziamo blocco navale” - X Vai su X
Will Media. . La Global Sumud Flotilla prosegue verso G4za - facebook.com Vai su Facebook
Global Sumud Flotilla verso Gaza. Idf accusa: “Legami con Hamas”. La replica: “Propaganda” - Leggi su Sky TG24 l'articolo Global Sumud Flotilla verso Gaza. Da tg24.sky.it
Flotilla verso Gaza mentre USA propongono piano di pace - Il 29 settembre decine di imbarcazioni della Global Sumud Flotilla hanno continuato a navigare nel Mediterraneo verso Gaza, a meno di 270 miglia nautiche dalla costa. Riporta tg24.sky.it