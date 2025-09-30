Flotilla verso Gaza dalla nave Alpino l’ultima occasione per chi vuole mollare | Poi ci fermiamo Stanotte nella zona ad alto rischio

Alle 16.30 circa in Italia, «raggiunta una distanza di circa 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza », la nave Alpino della Marina Militare italiana, ha diramato un avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla. Lo rende noto lo Stato Maggiore della Difesa, facendo presente che, in assenza di variazioni di rotta e velocità, «alle ore 02.00 circa in Italia di domani 1° ottobre, la Flotilla raggiungerà verosimilmente il limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza»: a quel punto la Nave Alpino, come comunicato più volte nei giorni scorsi, ricorda ancora una volta che « non oltrepasserà tale limite », per non pregiudicare in alcun modo le garanzie di sicurezza delle persone imbarcate. 🔗 Leggi su Open.online