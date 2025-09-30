Flotilla verso Gaza dalla Alpino l’ultimo appello | Chi vuole può salire da noi Stanotte si entra nella zona ad alto rischio – La diretta
La Global Sumud Flotilla sta per arrivare davanti alla Striscia e raggiungerà, in assenza di variazioni di rotta e velocità, «alle ore 02.00 circa in Italia di domani 1° ottobre, il limite delle 150 miglia nautiche dalle coste di Gaza». Questo pomeriggio la nave Alpino della Marina Militare italiana, che segue la flotta, ha diramato un avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni, dichiarandosi disponibile ad accogliere ogni persona che manifesti la volontà di trasferirsi a bordo. Lo Stato Maggiore della Difesa ha ribadito che, una volta oltrepassato il limite delle acque internazionali, al limite delle 150 miglia nautiche dalla costa della Striscia la Alpino si fermerà e « non oltrepasserà tale limite ». 🔗 Leggi su Open.online
