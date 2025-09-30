Flotilla Tajani | Ho chiesto a Israele di non usare violenza contro gli italiani

«Prima di salire sul palco ho parlato con il ministro degli Esteri israeliano per chiedere di non usare violenza qualora dovessero fermare gli italiani della Global Sumud Flotilla. Non sono là con intenti di guerra. Bisogna assolutamente evitare che ci siano problemi con chicchessia». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo a Lamezia Terme (Catanzaro) per sostenere Roberto Occhiuto in vista delle elezioni regionali in Calabria. Nel pomeriggio era arrivato l’ appello del ministro della Difesa Guido Crosetto a valutare le «proposte alternative» per far arrivare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Lettera43.it

