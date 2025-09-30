Flotilla Tajani | Ho chiesto a Israele di non usare violenza contro gli italiani
«Prima di salire sul palco ho parlato con il ministro degli Esteri israeliano per chiedere di non usare violenza qualora dovessero fermare gli italiani della Global Sumud Flotilla. Non sono là con intenti di guerra. Bisogna assolutamente evitare che ci siano problemi con chicchessia». Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, intervenendo a Lamezia Terme (Catanzaro) per sostenere Roberto Occhiuto in vista delle elezioni regionali in Calabria. Nel pomeriggio era arrivato l’ appello del ministro della Difesa Guido Crosetto a valutare le «proposte alternative» per far arrivare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. 🔗 Leggi su Lettera43.it
In questa notizia si parla di: flotilla - tajani
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |L'annuncio: «Arriveremo entro 7 giorni»
Flotilla va avanti: «Direzione Gaza». Tajani sente la portavoce: «Così siete a rischio». |Gli attivisti: «Arriveremo entro 7 giorni»
Flotilla, Tajani: “Ho chiesto a Israele di non usare violenza contro gli italiani” Segui tutti gli aggiornamenti sulla Flotilla e sulla guerra a Gaza https://www.rainews.it/maratona/2025/09/gaza-piano-trump-si-di-netanyahu-ostaggi-liberi-disarmo-di-hamas-ritiro-i - facebook.com Vai su Facebook
Meloni, Tajani e Schlein: l’incontro in aereo. “Flotilla? Serve corridoio umanitario”, “Ti aggiorno” - X Vai su X
Flotilla, Tajani: «Ho chiesto a Israele di non usare violenza contro gli italiani» - Global Sumud Flotilla, il ministro degli Esteri Tajani: «Ho chiesto a Israele di non usare violenza contro gli italiani» ... msn.com scrive
Tajani, ho chiesto di non usare violenza con la Flotilla - "Prima di salire sul palco ho parlato con il ministro degli Esteri israeliano per chiedere di non usare violenza qualora dovessero fermare gli italiani della Flotilla. Da msn.com