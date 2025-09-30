Flotilla svelato il piano di Israele | Cosa faremo per fermarli

Nadav Kaminer, tenente colonnello della Marina militare israeliana, ai microfoni del Corriere ha offerto la sua prospettiva sugli sviluppi del caso Global Sumud Flotilla, la flottiglia di circa 50 navi attiviste dirette verso Gaza. Riservista con 25 anni di servizio, Kaminer parla da un kibbutz al confine con il Libano, condividendo la sua esperienza sulle procedure militari, pur ammettendo di non aver mai visto un numero così grande di imbarcazioni da intercettare contemporaneamente. Egli sottolinea la natura provocatoria dell’azione e delinea le possibili contromisure da parte della Marina israeliana, privilegiando metodi che non implichino l’uso della forza fisica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

