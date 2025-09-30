Flotilla svelato il piano di Israele | Cosa faremo per fermarli
Nadav Kaminer, tenente colonnello della Marina militare israeliana, ai microfoni del Corriere ha offerto la sua prospettiva sugli sviluppi del caso Global Sumud Flotilla, la flottiglia di circa 50 navi attiviste dirette verso Gaza. Riservista con 25 anni di servizio, Kaminer parla da un kibbutz al confine con il Libano, condividendo la sua esperienza sulle procedure militari, pur ammettendo di non aver mai visto un numero così grande di imbarcazioni da intercettare contemporaneamente. Egli sottolinea la natura provocatoria dell’azione e delinea le possibili contromisure da parte della Marina israeliana, privilegiando metodi che non implichino l’uso della forza fisica. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
LASCIATE FARE A NOI La vicenda della Flotilla ha già svelato al mondo che gli aiuti umanitari non arrivano e che Israele è pronta a sparare a chiunque, nello stesso tempo ha mostrato come esistano ovunque tante persone pronte a mettersi in gioco contro la - facebook.com Vai su Facebook
La mia intervista di oggi a Il Tempo. Rifiutare l’invito del Quirinale ha svelato l’inganno: quella della Flottilla non è una causa umanitaria, ma una causa antagonista e irresponsabile. E l’area dell’antagonismo - a destra come a sinistra - sta prendendo il soprav - X Vai su X
Meloni: 'La Flotilla si fermi'. La Marina israeliana pronta all'azione. 'L'Italia ci vuole sabotare' - L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative' L'Idf: 'Hamas finanzia la missione'. Lo riporta ansa.it
Flotilla si avvicina alla zona ad alto rischio: equipaggi divisi, cosa succede. Israele: "Provati i collegamenti con Hamas" - Le imbarcazioni perderanno la "scorta" della Marina italiana. Segnala today.it