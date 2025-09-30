Flotilla si avvicina alla zona ad alto rischio | equipaggi divisi cosa succede Israele | Provati i collegamenti con Hamas

Le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla continuano a navigare verso Gaza e, miglia dopo miglia, i pericoli aumentano. I volontari si stanno infatti avvicinando alla zona più a rischio, quella cosiddetta di "intercettazione". Se non ci saranno intoppi arriveranno nell'area mercoledì 1° ottobre. 🔗 Leggi su Today.it

Gaza, la nave di Freedom Flotilla si avvicina alla costa: “La marina di Israele è diretta verso di noi per fermarci”

Flotilla si avvicina a Gaza, cresce l'allerta per un "attacco micidiale" e Crosetto mette in guardia: "Rischi elevatissimi"

La Flotilla si avvicina a Gaza: i timori del governo Meloni e il rischio di un incidente con Israele

La Flotilla è a pochi giorni di navigazione da Gaza, condizioni meteo-marine permettendo. Durante la navigazione ha già subito alcuni attacchi ma la preoccupazione aumenta con l'avvicinarsi delle imbarcazioni alla Striscia

Flotilla si avvicina alla zona ad alto rischio: equipaggi divisi, cosa succede. Israele: "Provati i collegamenti con Hamas" - Le imbarcazioni perderanno la "scorta" della Marina italiana e tutti gli scenari sono aperti. Da today.it

Flotilla: “Un giorno e mezzo di navigazione e arriveremo a Gaza”, le news in diretta - Le navi della Global Sumud Flotilla hanno fatto sapere questa notte di essere a 250 miglia nautiche da Gaza e a 100 miglia nautiche dalla zona ad alto rischio. Riporta lastampa.it