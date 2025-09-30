Proteste, manifestazioni, occupazioni e blocchi. A meno di due giorni dall'arrivo a Gaza, la tensione causata dalla missione portata avanti dalla Global Sumud Flotilla è sempre più alta. Chi sostiene da terra i naviganti, infatti, minaccia azioni contro il probabile blocco di Israele, accusando il governo di complicità. La diplomazia lavora attivamente per evitare problemi. I precedenti, infatti, non sono confortanti. Quindici anni fa, quando un'altra Flotilla, Mavi Marmara, tentò di forzare il blocco per entrare a Gaza, morirono 10 militanti turchi. Ma l'attuale convoglio pare non sia intenzionato a cedere. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Flotilla sempre più vicina a Gaza E in Italia si alza il livello di allerta su porti, stazioni e cortei lampo