Flotilla risponde all’alert della Marina italiana | È sabotaggio Israele | Ascoltate Meloni

Periodicodaily.com | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – Mentre la Global Sumud Flotilla si avvicina sempre di più a Gaza, arriva nel pomeriggio il primo alert della Marina italiana alle imbarcazioni impegnate nella missione umanitaria. Alle 16.30 circa la Nave Alpino della Marina Militare, raggiunta una distanza di circa 180 miglia nautiche dalle coste di Gaza, ha infatti diramato un avviso . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: flotilla - risponde

Flotilla, Meloni risponde a Schlein: "Esistono canali più efficaci ma tuteleremo i connazionali"

Meloni risponde a Schlein: “Il governo tutelerà gli italiani della Flotilla”

Global Sumud Flotilla, Meloni risponde all’appello di Schlein: «Tuteleremo i connazionali»

flotilla risponde all8217alert marinaFlotilla risponde all'alert della Marina italiana: "È sabotaggio". Israele: "Ascoltate Meloni" - Mentre la Global Sumud Flotilla si avvicina sempre di più a Gaza, arriva nel pomeriggio il primo alert della Marina italiana alle imbarcazioni impegnate nella missione umanitaria ... Da adnkronos.com

Flotilla, Meloni risponde a Schlein: “Meglio usare canali già attivi ma tuteleremo italiani a bordo” - Giorgia Meloni risponde alla segretaria del Pd Elly Schlein, che ieri, con una lettera aveva chiesto garanzie di sicurezza alla premier per i partecipanti e i parlamentari che stanno per imbarcarsi ... Secondo repubblica.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Risponde All8217alert Marina