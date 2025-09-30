Flotilla ridà all’Occidente l’onore perduto Alla faccia di Meloni e pure Mattarella

Come milioni di italiani, seguo con grande emozione la vicenda di Global Sumud Flotilla; in navigazione nelle acque mediterranee, rese pericolose dall'azione di scherani intenzionati a impedire che giunga a buon fine una missione d'alto valore umanitario e – insieme – di chiara valenza simbolica: la testimonianza dei cinquecento naviganti provenienti da 44 Paesi, salpati da Barcellona e Genova, che portando derrate alimentari e medicinali al popolo palestinese condannato al genocidio per fame e ammazzamenti vari dallo Stato d'Israele, suona a contestazione radicale per miserabilità dell'intero ceto politico imbullonato nei Palazzi dell'Occidente.

Quella del Global Sumud Flotilla è una missione umanitaria divenuta politica, dove c’è il meglio dell’Occidente, dove c’è chi porta la bandiera dell’umanità. Lei, ministro Tajani, si deve sciacquare la bocca quando parla di loro. - X Vai su X

Siamo scesi in piazza per augurare buon vento alla Global Sumud Flotilla. Queste donne e questi uomini stanno restituendo dignità all’intero occidente, complice del governo genocida di Netanyahu. - facebook.com Vai su Facebook

Flotilla, le proteste e i silenzi - Ho letto sul Carlino che il movimento degli studenti universitari di Cambiare rotta sta protestando per solidarietà a Flotilla, il corteo di navi che vuole portare aiuti alimentari a Gaza e hanno ... msn.com scrive