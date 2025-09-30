Flotilla primo avviso ufficiale della nave Alpino | alle 2 della notte si fermerà Israele accusa | Controllati da Hamas
Mentre la Global Sumud Flotilla è in acque internazionali – tra Grecia, Turchia ed Egitto – alle 16.30 (ora italiana) nave Alpino della Marina Militare, che segue le imbarcazioni, ha diramato un avviso ufficiale alla flotta. Come Rende noto lo Stato Maggiore della Difesa è stato fatto questo perché è stata “raggiunta una distanza di circa 180 miglia nautiche dalle coste di Gaza”. È stato comunicato che, in assenza di variazioni di rotta e velocità, circa alle 2 della notte “la Flotilla raggiungerà verosimilmente il limite delle 150 miglia nautiche dalle coste” della Striscia. La nave Alpino “non oltrepasserà tale limite”, come era stato già anticipato, e quindi si fermerà per non pregiudicare in alcun modo le garanzie di sicurezza delle persone imbarcate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it
Alle ore 16:30 circa, in Italia, Nave Alpino della Marina Militare, 'raggiunta una distanza di circa 180 miglia nautiche dalle coste di Gaza', diramerà un avviso ufficiale a tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla.
La fregata Alpino della Marina Militare ha comunicato ufficialmente a tutte le imbarcazioni della Global Sumud Flotilla la propria disponibilità ad accogliere a bordo chiunque esprima la volontà di lasciare le imbarcazioni.