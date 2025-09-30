Mentre la Global Sumud Flotilla è in acque internazionali – tra Grecia, Turchia ed Egitto – alle 16.30 (ora italiana) nave Alpino della Marina Militare, che segue le imbarcazioni, ha diramato un avviso ufficiale alla flotta. Come Rende noto lo Stato Maggiore della Difesa è stato fatto questo perché è stata “raggiunta una distanza di circa 180 miglia nautiche dalle coste di Gaza”. È stato comunicato che, in assenza di variazioni di rotta e velocità, circa alle 2 della notte “la Flotilla raggiungerà verosimilmente il limite delle 150 miglia nautiche dalle coste” della Striscia. La nave Alpino “non oltrepasserà tale limite”, come era stato già anticipato, e quindi si fermerà per non pregiudicare in alcun modo le garanzie di sicurezza delle persone imbarcate. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, primo avviso ufficiale della nave Alpino: alle 2 della notte si fermerà. Israele accusa: “Controllati da Hamas”