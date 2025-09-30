Flotilla Meloni | Si fermi o a rischio il piano Usa La Marina israeliana pronta ad entrare in azione

Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione  Cei: aiuti a Gaza via Cipro

