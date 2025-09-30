Flotilla Meloni | Si fermi o a rischio il piano Usa La Marina israeliana pronta ad entrare in azione
Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
In questa notizia si parla di: flotilla - meloni
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Conte, Meloni lasci i selfie e difenda connazionali su Flotilla
Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "Tuteli Flotilla dalle minacce di Israele"
MoVimento 5 Stelle Europa. . Quello della Global Sumud Flotilla è un atto profondamente politico che Giorgia Meloni dovrebbe appoggiare quale Presidente del Consiglio. Invece ha deciso di porsi dal lato sbagliato della Storia, quello di N3tanyahu: una verg - facebook.com Vai su Facebook
Cosa sta aspettando il governo a convocare l'ambasciatore israeliano e a pretendere la protezione della Global Sumud Flotilla? Meloni ha chiamato Netanyahu per ottenere garanzie di sicurezza per la Flotilla? Ogni azione contro le barche che battono bandi - X Vai su X
Meloni, Flotilla si fermi,se forza il blocco a rischio Piano Usa - "Con il piano di pace per il Medio Oriente proposto dal Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, si è finalmente aperta una speranza di accordo per porre fine alla guerra e ... Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it
Meloni: 'La Flotilla si fermi'. La Marina israeliana pronta all'azione. 'L'Italia ci vuole sabotare' - L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative' L'Idf: 'Hamas finanzia la missione'. Lo riporta ansa.it