Flotilla Meloni rilancia | Si fermi ora Marina israeliana pronta a prendere il controllo delle navi
Il premier Giorgia Meloni torna a chiedere alla missione umanitaria Flotilla di fermarsi e di ascoltare l’appello del Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Un richiamo che torna alla ribalta dopo l’annuncio del piano di pace tra israeliani e palestinesi lanciato dal presidente a stelle e strisce, Donald Trump. Piano scandito in 20 precisi punti che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Meloni all'Onu: «Gaza, Israele ha superato i limiti». Drone yemenita colpisce la città di Eilat: 24 feriti | Attacco alla Flotilla, Tajani e la mediazione Cei: aiuti a Gaza via Cipro
Conte, Meloni lasci i selfie e difenda connazionali su Flotilla
Flotilla Gaza, tornata a Barcellona per maltempo. Le opposizioni a Meloni: "Tuteli Flotilla dalle minacce di Israele"
MoVimento 5 Stelle Europa. . Quello della Global Sumud Flotilla è un atto profondamente politico che Giorgia Meloni dovrebbe appoggiare quale Presidente del Consiglio. Invece ha deciso di porsi dal lato sbagliato della Storia, quello di N3tanyahu: una verg - facebook.com Vai su Facebook
Cosa sta aspettando il governo a convocare l'ambasciatore israeliano e a pretendere la protezione della Global Sumud Flotilla? Meloni ha chiamato Netanyahu per ottenere garanzie di sicurezza per la Flotilla? Ogni azione contro le barche che battono bandi - X Vai su X
Meloni: 'La Flotilla si fermi'. La Marina israeliana pronta all'azione. 'L'Italia ci vuole sabotare' - L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative' L'Idf: 'Hamas finanzia la missione'. Lo riporta ansa.it
La Flotilla nell'area a rischio, 'l'Italia ci vuole sabotare'. Meloni: 'Si fermi'. La Marina israeliana pronta a bloccarla - L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative'. Da ansa.it