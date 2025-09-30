Flotilla | Meloni no lezioni di morale su pace se obiettivo è escalation

Torino, 30 set. (LaPresse) – “Leggo con stupore le parole della Flotilla che mi accusa di considerare ‘un pericolo’ civili disarmati e navi cariche di aiuti. La verità è semplice: quegli aiuti possono essere consegnati senza rischi attraverso i canali sicuri già predisposti. Insistere nel voler forzare un blocco navale significa rendersi – consapevolmente o meno – strumenti di chi vuole far saltare ogni possibilità di un cessate il fuoco”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni. “Perciò risparmiateci le lezioni di morale sulla pace se il vostro obiettivo è l’escalation. E non strumentalizzate la popolazione civile di Gaza se non vi interessa davvero il loro destino”, aggiunge. 🔗 Leggi su Lapresse.it

