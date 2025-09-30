Flotilla Lupi Nm | avanti contro buonsenso vuol dire sbagliare
Roma, 30 set. (askanews) - "Ci vuole coraggio, ma il coraggio non è quello di andare avanti, ci vuole il coraggio della responsabilità. Qualcuno diceva che il meglio è il nemico del bene, se come abbiamo visto lo scopo non era umanitario, ma lo scopo della Flottiglia era di sensibilizzare legittimamente l'opinione pubblica, ognuno fa le sue scelte, mi sembra che il risultato ci sia stato. Andare avanti contro qualsiasi gesto di buonsenso vuol dire sbagliare e far diventare negativo anche un'iniziativa che può essere positiva". Così il leader di Noi Moderati, Maurizio Lupi, a margine del comizio elettorale a Lamezia Terme a sostegno di Roberto Occhiuto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Calabria. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
