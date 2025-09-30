Flotilla l’ultimo appello di Crosetto | Fermatevi!

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha lanciato un accorato e strategico appello ai partecipanti della Global Sumud Flotilla, la missione marittima di attivisti che si propone di raggiungere Gaza per consegnare aiuti umanitari e, simbolicamente, rompere il blocco navale israeliano. L’intervento del Ministro si fonda su una logica di pragmatismo e sulla volontà di evitare rischi non più giustificati di fronte a nuove prospettive diplomatiche. Crosetto riconosce la nobiltà dello scopo dichiarato della Flotilla, che è quello di “far giungere aiuti e richiamare l’attenzione sulle difficoltà con cui arrivavano a chi ne ha bisogno”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

