Flotilla l’ultimo appello di Crosetto | Fermatevi!

Thesocialpost.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha lanciato un accorato e strategico appello ai partecipanti della Global Sumud Flotilla, la missione marittima di attivisti che si propone di raggiungere Gaza per consegnare aiuti umanitari e, simbolicamente, rompere il blocco navale israeliano. L’intervento del Ministro si fonda su una logica di pragmatismo e sulla volontà di evitare rischi non più giustificati di fronte a nuove prospettive diplomatiche. Crosetto riconosce la nobiltà dello scopo dichiarato della Flotilla, che è quello di “far giungere aiuti e richiamare l’attenzione sulle difficoltà con cui arrivavano a chi ne ha bisogno”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

flotilla l8217ultimo appello di crosetto fermatevi

© Thesocialpost.it - Flotilla, l’ultimo appello di Crosetto: “Fermatevi!”

In questa notizia si parla di: flotilla - ultimo

Mentre Israele entra a Gaza per l’ultimo atto del genocidio, la Flotilla risponde: “Non ci fermiamo proprio ora”

Mentre Israele entra a Gaza per l’ultimo atto del genocidio, la Flotilla risponde: “Non ci fermiamo proprio ora”

Flotilla, l’incubo delle prossime 48 ore: rischio attacco e mediazione all’ultimo minuto. Tragedia vicina

flotilla l8217ultimo appello crosettoStasera la Flotilla nella zona a rischio. L'ultimo appello di Crosetto: 'Accetti una delle soluzioni alternative' - Stasera (martedì sera, ndr) la nave Alpino della Marina si fermerà e tornerà indietro " dice Tony La Piccirella, uno degli italiani a bordo ... Da ansa.it

flotilla l8217ultimo appello crosettoFlotilla, l'Idf rivela carte trovate a Gaza: «Navi segretamente legate ad Hamas, ecco le prove». La replica: «Propaganda». Ultimo appello di Crosetto: accettate l'alternativa - Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione, che ... Si legge su ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla L8217ultimo Appello Crosetto