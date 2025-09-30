Come riferito da La Stampa, i servizi segreti israeliani, così come il governo italiano, hanno timore che possa avvenire una tragedia. La possibilità della morte di un attivista potrebbe aprire spiragli inaspettati. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ne è perfettamente consapevole, tanto da aver deciso di annunciare pubblicamente su Rai1 che "siamo preoccupati, visto anche l'incidente avvenuto anni fa in quella zona, in cui sono morti dieci turchi". 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Flotilla, l'ultimo appello di Crosetto agli attivisti: "Accettate l'alternativa"