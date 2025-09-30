Flotilla l’Idf rivela documenti trovati a Gaza | Dimostrano legami con Hamas

30 set 2025

Intanto, la Flotilla prosegue il suo viaggio verso Gaza, nonostante i pericoli. "Ci troviamo adesso a circa 200 miglia dalle coste di Gaza. Stasera la nave Alpino della Marina si fermerà e tornerà indietro", ha dichiarato Tony La Picciarella, uno degli italiani a bordo della spedizione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

Flotilla, l'Idf rivela carte trovate a Gaza: «Navi segretamente legate ad Hamas, ecco le prove». La replica: «Propaganda». Ultimo appello di Crosetto: accettate l'alternativa

Flotilla, l'Idf rivela carte trovate a Gaza: «Navi segretamente legate ad Hamas, ecco le prove». Da fregata Alpino alle 16.30 primo alert a 180 miglia da Gaza

