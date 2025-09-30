Flotilla l’Idf rivela documenti trovati a Gaza | Dimostrano legami con Hamas
Intanto, la Flotilla prosegue il suo viaggio verso Gaza, nonostante i pericoli. "Ci troviamo adesso a circa 200 miglia dalle coste di Gaza. Stasera la nave Alpino della Marina si fermerà e tornerà indietro", ha dichiarato Tony La Picciarella, uno degli italiani a bordo della spedizione. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
Flotilla, l'Idf rivela carte trovate a Gaza: «Navi segretamente legate ad Hamas, ecco le prove». La replica: «Propaganda». Ultimo appello di Crosetto: accettate l'alternativa
Il ministero degli esteri #israele rivela di aver trovato a #gaza le prove che collegherebbero alcuni organizzatori della #GazaSumudFlotilla direttamente a #Hamas che li avrebbe finanziati. - X Vai su X
Roger Waters rivela che un suo show a Las Vegas su "The Wall" sarebbe stato impedito a causa del "boicottaggio della lobby israeliana". E si rivolge alla Flotilla, in rotta verso Gaza - facebook.com Vai su Facebook
Flotilla, l'Idf rivela carte trovate a Gaza: «Navi segretamente legate ad Hamas, ecco le prove». La replica: «Propaganda». Dalle navi chiedono un passaggio sicuro - Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione, che ... Lo riporta motori.ilmessaggero.it