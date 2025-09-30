Flotilla l' Idf rivela carte trovate a Gaza | Navi segretamente legate ad Hamas ecco le prove La replica | Propaganda Ultimo appello di Crosetto | accettate l' alternativa

Ilmessaggero.it | 30 set 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

flotilla l idf rivela carte trovate a gaza navi segretamente legate ad hamas ecco le prove la replica propaganda ultimo appello di crosetto accettate l alternativa

© Ilmessaggero.it - Flotilla, l'Idf rivela carte trovate a Gaza: «Navi segretamente legate ad Hamas, ecco le prove». La replica: «Propaganda». Ultimo appello di Crosetto: accettate l'alternativa

In questa notizia si parla di: flotilla - rivela

flotilla idf rivela carteFlotilla, l'Idf rivela carte trovate a Gaza: «Navi segretamente legate ad Hamas, ecco le prove». La replica: «Propaganda». Ultimo appello di Crosetto: accettate l'alternativa - Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione, che ... Riporta ilmessaggero.it

flotilla idf rivela carteFlotilla, l'Idf rivela carte trovate a Gaza: «Navi segretamente legate ad Hamas, ecco le prove». La replica: «Propaganda». Dalle navi chiedono un passaggio sicuro - Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione, che ... Si legge su motori.ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Flotilla Idf Rivela Carte