Flotilla l' Idf rivela carte trovate a Gaza | Navi segretamente legate ad Hamas ecco le prove Da fregata Alpino alle 16.30 primo alert a 180 miglia da Gaza

Le quarantasei barche della Global Sumud Flotilla proseguono la loro rotta verso Gaza avvicinandosi sempre più alle acque a rischio, ossia alla cosiddetta zona di intercettazione,. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Flotilla, l'Idf rivela carte trovate a Gaza: «Navi segretamente legate ad Hamas, ecco le prove». La replica: «Propaganda». Ultimo appello di Crosetto: accettate l'alternativa

