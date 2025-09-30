Flotilla l’Idf accusa | Documenti provano legame della missione con Hamas

Documenti di Hamas recuperati dalle truppe israeliane a Gaza rivelerebbero il “coinvolgimento diretto” del gruppo palestinese nella missione umanitaria Global Sumud Flotilla che attualmente sta viaggiando verso Gaza con decine di imbarcazioni per tentare di rompere l’assedio israeliano della Striscia. Lo afferma il ministero degli Esteri israeliano. In una dichiarazione, il Ministero sostiene che i documenti “mostrano un legame diretto tra i leader della Flotilla e l’organizzazione terroristica Hamas “, in particolare il braccio estero del gruppo, la Conferenza palestinese per i palestinesi, o PCPA. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Flotilla, l’Idf accusa: “Documenti provano legame della missione con Hamas”

Flotilla, il dossier che accusa Israele: “Attacchi droni partiti da Malta e Sicilia” - Un dossier del Global Movement to Gaza (Gmg), una delle organizzazioni che fanno parte della Flotilla, fornisce nuovi dettagli sugli attacchi droni contro le navi ancorate in Tunisia e dirette a Gaza. Secondo fanpage.it

Global Sumud Flotilla, gli attivisti accusano la polizia tunisina di aver fatto sparire delle prove - A poche ore dall’incidente a bordo della nave “Family”, per gli attivisti un attacco condotto a mezzo di un drone, il coordinatore italiano della flottiglia accusa la polizia tunisina di aver fatto ... Si legge su panorama.it