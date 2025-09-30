Flotilla l’appello di Silvia Salis | Ascoltino le parole di Mattarella

In un’intervista rilasciata a Repubblica, la sindaca di Genova, Silvia Salis, ha espresso il suo giudizio sulla situazione nella Striscia di Gaza. «La guerra è terribile, disgustosa, ma ha un suo codice. La folle azione militare di Israele, ormai da tempo, non ha più neanche quello. È fuori da ogni regola del diritto umano e dell’interlocuzione internazionale, siamo ben oltre lo stato di guerra», ha dichiarato. Salis ha inoltre manifestato preoccupazione per la sorte della Flotilla diretta verso Gaza, avvertendo che «la situazione della Flotilla è sempre più pericolosa» e invitando a seguire « l’appello alla cautela di Mattarella ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

