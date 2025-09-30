Il ministro della Difesa Guido Crosetto ha rivolto un appello ai partecipanti della Global Sumud Flotilla, invitandoli a valutare le «proposte alternative» per far arrivare aiuti umanitari alla popolazione palestinese. «Il compito dichiarato era di far giungere aiuti e richiamare l’attenzione sulle difficoltà con cui arrivavano a chi ne ha bisogno. L’obiettivo che si proponevano verrebbe, dunque, raggiunto dall’accettazione del piano Usa per la Palestina che, in qualche modo, può aprire la strada alla pace e agli aiuti umanitari. Proprio per questo mi sento in dovere di fare loro un ultimo appello affinché prendano atto di ciò che sta accadendo e affinché utilizzino una delle soluzioni alternative prospettate da più parti, in primis il Patriarcato della Chiesa cattolica, negli ultimi giorni, per far arrivare gli aiuti», ha dichiarato Crosetto. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Flotilla, l’appello di Crosetto: «Fermatevi, accettate soluzione alternativa»