“A 120 miglia dalle coste di Gaza questa notte arriverà un alert da parte della Nave Militare italiana che fino ad oggi ha seguito le barche della Global Sumud Flotilla con funzione di soccorso. Le imbarcazioni sono in acque internazionali, a poco meno di 200 miglia da Gaza, ma il ministero della difesa ha già comunicato che stasera la Fregata della Marina lascerà la flotta e tornerà indietro. Il governo italiano cede alla prepotenza e all’illegalità di Israele. Se nelle prossime ore la Global Sumud Flotilla verrà attaccata, dobbiamo scendere tutti e tutte in piazza. Blocchiamo l’Italia. Se i governi continuano a essere complici, noi non vogliamo esserlo”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, la portavoce italiana: “La nave militare rientra a 120 miglia da Gaza? Il governo Meloni cede all’illegalità di Israele”