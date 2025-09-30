Flotilla la denuncia dell’Idf | Documenti rivelano il rapporto con Hamas

L’esercito israeliano ha reso noto di aver rinvenuto nella Striscia di Gaza due documenti che, secondo la sua versione, dimostrerebbero un coinvolgimento diretto di Hamas nel finanziamento della Flotilla diretta verso il territorio palestinese. L’Idf collega tale presunto sostegno al Pcpa, indicato come «rappresentanza di Hamas all’estero» e inserito, insieme ad altre organizzazioni palestinesi e internazionali, tra le «formazioni terroriste». A sostegno della tesi, viene citata una lettera datata 2021 e attribuita all’allora capo politico di Hamas, Ismail Hanyie, in cui si esorterebbe il presidente del Pcpa all’«unità». 🔗 Leggi su Lettera43.it

